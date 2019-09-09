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Beyoğlu'ndaki cinayet

1 saat önce

Beyoğlu'nda para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Beyoğlu'nda para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstiklal Caddesi'nde Mustafa Sinan N'nin yaralanması, Halit Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı.

Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu Kırklareli Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor.

Zanlılar Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 2 zanlının "birden fazla kişi tarafından gece yapılan silahlı yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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