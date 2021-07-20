Beyoğlu'nda, Piyalepaşa Bulvarı'nda, oto yıkama yapılan iş yerinin bahçesinde hijyen kurallarına uyulmadan kurban kesimi yapıldı. Aileleriyle birlikte kesim alanına gelen çocukların kurban kesimini, tribünden maç izler gibi izlemesi dikkat çekti. Ayazağa'da da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ormanlık alanda kurban kesimi devam etti. Kurbanını belediyelerin gösterdiği alanlarda kesmek istemeyen bazı vatandaşlar ormanlık alanda hem kurban kesti hem de piknik yaptı.Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ise sokak aralarında yapılan kurban kesimleri drone ile havadan görüntülendi.- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU VE SULTANBEYLİ'DE KAÇAK KESİMLER - Son Dakika