Beypazarı'nda Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle "Şahadet Devletin Asil Evlatları" isimli oyun sahnelendi.
Beypazarı
ilçesinde Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle "Şahadet Devletin Asil Evlatları" isimli oyun sahnelendi. Türkiye
Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından düzenlenen programla, Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde, yönetmeliğini Mustafa Yeşilyurt
'un yaptığı "Şahadet-Devletin Asil Evlatları" isimli tiyatro gösterisi yapıldı.
Tiyatro gösterisinde Atatürk
rolünü oynayan oyuncu Serdar Gürel'in sahne performansı oldukça izleyenler tarafından ilgi gördü.
Oyunu izlemeye, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, Jandarma
Komutanı Üsteğmen Şeref Kutu, AK Parti
ilçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, MHP
ilçe Başkanı Erdoğan Orhan
, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, TÜRKAV Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin ve davetliler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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