Operasyonda, "yabancı terörist savaşçı" oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Sürdürülen dijital incelemeler sonucu, zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesinde emniyet ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunda inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Beypazarı, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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