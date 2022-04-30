Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor

30.04.2022 15:15
Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor

Beypazarı Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programını açıkladı.

Beypazarı Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programını açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle tüm resmi kurum ve kuruluşların, parti temsilcilerinin, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ve halkın katılımıyla genel bayramlaşmanın 2 Mayıs'ta saat 12.15'te Beypazarı Belediye Başkanlığı hizmet binası önünde bulunan kameriyede gerçekleştirileceği belirtildi.

Öncesinde Kaymakam Oktay Erdoğan'ın, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem'in katılımıyla saat 10.30'da hastane başhekimliğinde, saat 11.00'de Emniyet Müdürlüğünde, saat 11.30'da Beypazarı İtfaiye Amirliğinde, 12.00'de de İlçe Jandarma Komutanlığında personelle bayramlaşma yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada Kaymakam Oktay Erdoğan'ın bayram mesajına da yer verilerek, "Bu vesileyle idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın halkımızın, huzur, mutluluk ve sağlıkla geçirecekleri bir bayram olması temennisiyle tüm Beypazarlıların bayramlarını kutlar, esenlikler dilerim." ifadesi kullanıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik önlemlerini artırdı

Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde ilçede ekipler görevi başında olacak, sürekli devriye halinde bulunacak.

İlçe Jandarma Komutanlığı, sürücülerin dikkatli araç kullanmaları, trafik işaret ve işaretlerine uymalarını ve mutlaka kemer takmaları uyarısında bulundu.

Mahallelerinde herhangi bir olay meydana gelmesi halinde muhtarların zaman kaybetmeden İlçe Jandarma Komutanlığını durum hakkında haberdar etmeleri de istendi.

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Ramazan Bayramı, Beypazarı, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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