Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı - Son Dakika
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Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı

06.09.2022 15:29
Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde afet farkındalık eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatları gerçekleştirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde afet farkındalık eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatları gerçekleştirildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "2022 afet tatbikat yılı" kapsamında yürütülen afet farkındalık eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatlarının kapsamında Beyşehir Devlet Hastanesi'nde eğitim verdi.

AFAD eğitmenleri tarafından hastane personeline yönelik verilen afet ve yangın farkındalık eğitimlerinin ardından sahada deprem anı uygulamalı tahliye ve yangın tatbikatları yapıldı.

Başarıyla tamamlanan eğitim ve tatbikatların ardından Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven AFAD görevlilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Beyşehir Devlet Hastanesi, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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