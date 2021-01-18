Biden'ın yemin töreni öncesi tüm federal hapishaneler tecrit altına alındı - Son Dakika

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi ABD Cezaevi Bürosu (BOP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki tüm federal hapishaneler tecrit altına alındığı duyuruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşanan Kongre Binası baskının ardından ABD Güvenlik Güçleri, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi ülke genelinde önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD Cezaevleri Bürosu (BOP) tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle ülke genelinde yer alan tüm federal hapishanelerin tecrit altına alındığı belirtildi. Kısıtlama kararının özel bir nedeninin olmadığı aktaran BOP, kararın hapishanelerde meydana gelen önemli olaya karşı bir yanıt olmadığını ve tedbir niteliğinde olduğunu ifade etti.

BOP, mahkumların aileleriyle iletişim halinde kalabilmeleri için telefon ve e-postaya sınırlı erişim verilecek. BOP, uygulanan tecritin kısa bir süre sonra kaldırılacağını ve operasyonların "mümkün olan en kısa sürede" normale döneceğini de sözlerine ekledi.

ABD Cezaevi Yereller Konseyi Başkanı Shane Fausey yaptığı açıklamada, "Cezaevi Mahalli Konseyi ile iletişim halinde olan ve bol miktarda önlem alan, Federal Cezaevleri Bürosu'nu bu ulusal kısıtlamayı başlattığı için yalnızca alkışlayabilirim. Amerikan halkının sabrı ve desteğiyle, Hapishaneler Bürosu'nun ve seçkin çalışanlarımızın normal faaliyetlerine devam edeceklerinden eminim" dedi.

(İHA)