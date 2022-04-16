Biden, mayısta ASEAN liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Biden, mayısta ASEAN liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak

16.04.2022 19:20
Biden, mayısta ASEAN liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak

NEW ABD Başkanı Joe Biden, mayısta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, mayısta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs'ta Washington'da ABD-ASEAN Özel Zirvesi düzenlenecek.

Zirvede ASEAN'ın bölgedeki en acil sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmadaki rolünün öne çıkacağı ve 45 yıllık ABD-ASEAN ilişkilerinin anılacağı belirtildi.

Biden'ın 2021'deki ABD-ASEAN zirvesinde Kovid-19 ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeni girişimler için 102 milyon dolar yardım duyurduğu ifade edilen açıklamada, Güneydoğu Asya'ya güçlü ve güvenilir bir ortak olarak hizmet etmenin Biden-Harris yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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