Bigadiç'te Demokrasi Tarihinde İlk
35 dakika önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, alınan meclis kararlarının tamamı oy birliğiyle alındı.
Balıkesir
'in Bigadiç
ilçesinde, alınan meclis kararlarının tamamı oy birliğiyle alındı.
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu
ve Belediye Meclis üyeleri, 2014-2019 yılları belediye meclisinin sonuncu toplantısını gerçekleştirildi. Avcu, burada yaptığı konuşmada, "Demokrasi tarihinde, ilçemizde alınan meclis kararlarının tamamı (320 Karar) oy birliği ile ilk defa bizim hizmet dönemimizde alınmıştır. Birlik ve beraberlik içinde ilçemize hizmet etmekten mutluluk duyduk. Hepinize göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantının bitiminde Avcu, meclis üyelerini teşekkür plaketi takdim etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:57 Kaynak: İHA
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