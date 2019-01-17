Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı

Bigadiç'te Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı

1 saat önce

BALIKESİR'de Bigadiç Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Robotik Kodlama Atölyesi hizmete girdi.

Bigadiç'te Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı, System.String[]
BALIKESİR'de  Bigadiç Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Robotik Kodlama Atölyesi hizmete girdi.

Bigadiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve eğitimlere başlayan Robotik Kodlama Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor. 'Mezunlar için Fırsat Atölyeleri' projesi kapsamında hizmete giren atölyenin açılışına Kaymakam Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Türkoğlu, İlçe Cumhuriyet Savcısı Sinan Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, Bigadiç Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Özulus katıldı. İlçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim aldığı atölyeyi Kaymakam Altuğ Çağlar da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilişim Teknoloji Öğretmeni Osman Akdağ, atölyede öğrencilerle birlikte robotları kodladıklarını söyledi. Atölyede insansız hava, kara ve deniz araçların kodlandığını belirten Akdağ, "Eğitimlerimiz arasında en çok ilgiyi insansız araç olarak bilinen bir çizgiyi takip eden araçlar görüyor. Bunların yanında meyveleri iletken olarak kullandığımız ve piyano sesine duyarlı araçlarda kodluyoruz. Dans eden robot ve yenilenebilir kaynaklar ile enerji üretebilen robotlarımız var. Bunun yanında bizim amacımız mezun öğrencilerimize de istihdam oluşturmak. Öğrencilerimize kodlamaları öğretip teknoloji konusunda söz sahibi olan bilim insanları yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Kaymakam Çağlar ve protokol üyeleri atölyeyi gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:01 Kaynak: DHA

Altuğ Çağlar, Balıkesir, Bigadiç, Ekonomi
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