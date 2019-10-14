Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te "Z-Kütüphane" açılışı
Son Dakika Güncel Bigadiç'te 'Z-Kütüphane' açılışı

Bigadiç'te "Z-Kütüphane" açılışı

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan Z-Kütüphane törenle açıldı.

Bigadiç'te

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan Z-Kütüphane törenle açıldı.

Törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, İlçe Müftüsü Mehmet Uçmuş, İlçe Nüfus Müdürü İsmail Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Emine Aygül, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Milletvekili Uygur, "Benim de mezun olduğum okul olması sebebiyle bu güzel kütüphanenin okulumuza kazandırılmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği oluşturan, sesli elektronik kitapların yer aldığı, modern ve estetik tasarımla yapılan Z- Kütüphanemiz ilçemize ve okulumuza hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra Uygur ile İlçe Kaymakamı Çiçek, Belediye Başkanı Avcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, kütüphanenin açılışını yaptı.

Balıkesir, Bigadiç, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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