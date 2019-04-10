Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Genç STK'lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:38 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın oğlu Bilal Erdoğan
, 'Genç STK
'lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa
'ya geldi. Türkiye
Gençlik STK'ları Platformu'nca (TGSP) Şanlıurfa'da düzenlenecek 'Genç STK'lar istişare toplantısı için TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Bilal Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül
'ü makamında ziyaret etti. Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli
'nin de hazır bulunduğu ziyarette Beyazgül'e başarı dileyen Erdoğan'a, Başkan Beyazgül tarafından tespih hediye edildi.
- Şanlıurfa
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