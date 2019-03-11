Bilecik İkinci Kattan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı
1 saat önce
İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandıBilecik'te alzheimer hastası Emine A. (66) ikinci kattaki dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.
İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı Bilecik
'te alzheimer hastası Emine A. (66) ikinci kattaki dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi
Çakallı sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Emine A., ikinci kattaki dairesinin balkonundan aşağı düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine A., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kattan düşen Emine A.?nın başına darbe aldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
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