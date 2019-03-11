Son Dakika Haberleri: Bilecik İkinci Kattan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Bilecik İkinci Kattan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

1 saat önce

İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandıBilecik'te alzheimer hastası Emine A. (66) ikinci kattaki dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Bilecik İkinci Kattan Düşen Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı, System.String[]
İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Bilecik'te alzheimer hastası Emine A. (66) ikinci kattaki dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Çakallı sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Emine A., ikinci kattaki dairesinin balkonundan aşağı düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine A., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kattan düşen Emine A.?nın başına darbe aldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel
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