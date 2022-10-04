Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik Milli Parklar Müdürlüğü ile Bilecik Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sahipsiz başıboş hayvanlara yem bıraktı.
Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen etkinliğe Bilecik Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, şube personeli ile Bilecik İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika