Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 32 bin 210 fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Bilecik'te 32 bin 210 fidan toprakla buluştu

Bilecik'te 32 bin 210 fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı olarak 2023 farklı noktada 11 milyon fidan dikilirken, Bilecik il genelinde 43 ayrı noktada 32 bin 210 fidan toprakla buluştu.

Bilecik'te 32 bin 210 fidan toprakla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı olarak 2023 farklı noktada 11 milyon fidan dikilirken, Bilecik il genelinde 43 ayrı noktada 32 bin 210 fidan toprakla buluştu.


'Bugün Fidan Yarın Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun olurken, merkeze bağlı Abbaslık Köyü'ndeki ağaçlandırma alanda gerçekleşen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, civar ilçe ve belde belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.


"Bilecik'te yaklaşık 32 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz"


Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te yaklaşık 32 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu ve cumhurbaşkanımızın desteğiyle tüm ülke sathında 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı proje kapsamında Bilecik'te yaklaşık 32 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bitki örtüsü olarak güzel olan bu ilde orman alanlarının genişletilmesi ve geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak adına yaptığımız bu çalışmayı burada tamamlamış olduk. İlimizde 43 ayrı noktada bu çalışma yapılıyor. İnşallah amaç hasıl olacaktır, fidanlarımızı diktiğimiz gibi korunup geleceğe taşınması noktasında gereken sorumlulukları alacağız inşallah" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
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