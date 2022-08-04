Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü

BİLECİK'te, belediye havuzuna giren Irmak D. (8), boğulmak üzereyken sudan çıkarıldı. Irmak'ın duran kalbi, cankurtaran Buse Yücel Çoban tarafından kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Irmak, Bursa'da çocuk yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Bilecik Belediye'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki havuzuna ablasıyla giden Irmak D., suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Cankurtaran Buse Yücel Çoban, suda hareketsiz gördüğü Irmak'ı havuza girip çıkardı. Küçük Irmak'ın duran kalbi, Çoban tarafından suni teneffüs ve kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Irmak, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Irmak D., buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.Bilecik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Belediyemiz su eğlence dünyasında bugün meydana gelen boğulma vakasında, alandaki görevli cankurtaran ekiplerimiz müdahalede bulunup gerekli ilkyardımı yaparak, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarında can kaybı olduğu şeklindeki yalan haberlere itibar etmemelerini, su eğlence dünyası kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.