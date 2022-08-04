Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü

04.08.2022 17:44
Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü

BİLECİK'te, belediye havuzuna giren Irmak D. (8), boğulmak üzereyken sudan çıkarıldı.

BİLECİK'te, belediye havuzuna giren Irmak D. (8), boğulmak üzereyken sudan çıkarıldı. Irmak'ın duran kalbi, cankurtaran Buse Yücel Çoban tarafından kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Irmak, Bursa'da çocuk yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Bilecik Belediye'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki havuzuna ablasıyla giden Irmak D., suya girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Cankurtaran Buse Yücel Çoban, suda hareketsiz gördüğü Irmak'ı havuza girip çıkardı. Küçük Irmak'ın duran kalbi, Çoban tarafından suni teneffüs ve kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Irmak, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Irmak D., buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisine sevk edildi.Bilecik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Belediyemiz su eğlence dünyasında bugün meydana gelen boğulma vakasında, alandaki görevli cankurtaran ekiplerimiz müdahalede bulunup gerekli ilkyardımı yaparak, vatandaşımızın can güvenliğini sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarında can kaybı olduğu şeklindeki yalan haberlere itibar etmemelerini, su eğlence dünyası kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.


YORUMLAR
500
Bilecik'te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi Bilecik'te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi Yol kenarında yaralı leylek bulundu Yol kenarında yaralı leylek bulundu
Kaynak: DHA

Buse Yücel, Bilecik, D 8, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement