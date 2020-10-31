Bilecik'te hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı, yanındaki annesi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Beşevler köyünde, Şentürk T'nin kullandığı 16 LLH 54 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ve annesi Binnaz T. (80) yaralandı.

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Binnaz T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi Bilecik Devlet Hastanesinde devam eden Şentürk T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.