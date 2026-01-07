Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutalığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 3 adet cep telefonu ve 314 şarj kablosu ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler İ.G. ve Ü.G. yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?