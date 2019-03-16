Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Üsküdar'da

Binali Yıldırım, Üsküdar'da

26 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yol arkadaşlarım 2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz.

Binali Yıldırım, Üsküdar'da, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yol arkadaşlarım 2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz." dedi.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim otobüsü ile halkı selamlayan Binali Yıldırım, otobüsten inerken meşaleler ve karanfillerle karşılandı.

Seçim irtibat bürosunu ziyaretinin ardından, otobüsten halka seslenen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sevgili İstanbullular, hepinizi bu güzel günde muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Günününüz mübarek olsun geleceğiniz aydınlık olsun. AK Parti irtibat bürosundaki değerli kardeşlerime başarılar diliyorum. 2 haftamız kaldı. Yol arkadaşlarım 2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz. İnşallah 31 Mart'ta, Hilmi Türkmen'i Üsküdar'a tekrar başkan yapıyor muyuz? Gönül belediyeciliği için durmak yok, yola devam ediyor muyuz? Evet. Allah şevk ve gayretimizi artırsın."

Konuşmanın ardından seçim otobüsüne geçen Yıldırım, esnaf ve vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:36 Kaynak: AA

AK Parti, Üsküdar, Binali Yıldırım, Güncel
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