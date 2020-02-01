Bingöl Cezaevi'nde hareketlilik: 'Mahkum yakınları müdürü protesto etti' iddiası

Bingöl Cezaevi'nde açık kısmında bulunan mahkumların isyan başlattığı iddiası ile sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Henüz teyit edilmeyen iddialar hakkında Bingöl Başsavcısı Fatih Çoban, açıklama yaparak şunları söyledi:



"Bingöl Cezaevinde mahkumların herhangi bir isyan girişimi söz konusu değildir. Bir kısım mahkum yakını cezaevindeki uygulamaları protesto etmek için cezaevi önünde toplanmışlar, kısa bir süre slogan atmışlar ve Emniyet güçleri tarafından dağıtılmışlardır. Şu an itibariyle olumsuz bir durum yoktur"