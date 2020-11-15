Bingöl'de odunluk yangını - Son Dakika

Bingöl'de bir odunlukta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, Genç ilçesi Çukurmahallesinde bir evin bahçesindeki odunlukta çıktı. Alınan bilgilere göre, Odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanı fark eden ev sakinleri durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kışlık yakacakların küle döndüğü yangın maddi hasarla atlatıldı. - BİNGÖL