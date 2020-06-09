Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Durumu ağır olan Ahmet Feti Bayaral, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Biri ağır 5 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.Z'nin kullandığı 33 VEF 28 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 KD 538 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolunun 22. kilometresi Dikme köyü mevkisinde çarpıştı.

Bingöl 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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