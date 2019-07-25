Son Dakika Haberleri: Bingöl Devlet Hastanesinde GETAT hizmeti
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Bingöl Devlet Hastanesinde GETAT hizmeti

1 saat önce

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Ekin, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesi kurmak için gerekli çalışmaları başlattık. Kısa bir süre sonra GETAT Ünitemizde sülük ve hacamat polikliniklerimizle daha güvenilir ve sağlıklı şekilde bu yöntemleri gerçekleştireceğiz.

Bingöl Devlet Hastanesinde GETAT hizmeti, System.String[]
Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Ekin, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesi kurmak için gerekli çalışmaları başlattık. Kısa bir süre sonra GETAT Ünitemizde sülük ve hacamat polikliniklerimizle daha güvenilir ve sağlıklı şekilde bu yöntemleri gerçekleştireceğiz." dedi.
Ekin, yaptığı açıklamada, hastanede bir süredir GETAT ünitesi kurmak için çalışmalar başlattıklarını söyledi.
Hastanede görevli iki doktorun Sağlık Bakanlığı tarafından İnönü Üniversitesinde düzenlenen kurslara katıldığını ifade eden Ekin, "Doktorlarımızın sertifikalarının Sağlık Bakanlığımızca tescili yapıldı. GETAT ünitesi kurmak için gerekli çalışmaları başlattık. Kısa bir süre sonra GETAT Ünitemizde sülük ve hacamat polikliniklerimizle daha güvenilir ve sağlıklı şekilde bu yöntemleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
"Sağlık Bakanlığımızın bu yöntemlerin merdiven altlarından ve hijyenik olmayan ortamlardan uzaklaştırılarak, daha güvenli yapılması için başlattığı çalışmalara Bingöl Devlet Hastanesi olarak biz de katkı sağlamak istedik." ifadesini kullanan Ekin, şunları kaydetti:
"Olumsuz şartlarda yapıldığında insandan insana kan ile bulaşan hastalıkların toplum içinde yayılması hızlanmakta tedavi yerine daha çok hastalıklar oluşmasına neden olmaktadır. Açacağımız polikliniklerle bu tür durumların önüne geçeceğiz. Doktorlarımız tarafından gerekli tahlil ve tetkikler yapılacak hastaya uygun tedavi yöntemi seçilecek ve hastanın ihtiyacı kadar sülük Bakanlıkça izin yetkisi bulunan çiftliklerden edilecek."
Devlet Hastanesi, Ali Ekin, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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