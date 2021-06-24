Ukraynalı Zhenia, Polonya’da masör olarak çalışan bir göçmendir. Zengin bir topluluğun içine dahil olan Zhenia, çalıştığı insanların maddi olarak sıkıntıları olmasa da manevi olarak mutsuz olduklarını fark eder. Mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan Zhenia, müşterilerini kendisine hayran bırakır. Elleri ile müşterilerini iyileştirip, gözleri ile onların ruhlarına dokunan Zhenia, zamanla müşterilerinin hayatını değiştirmeye başlar.
Yönetmen: Malgorzata Szumowska
Senaryo: Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Oyuncular: Alec Utgoff , Maja Ostaszewska , Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura , Lukasz Simlat, Andrzej Chyra , Krzysztof Czeczot, Maciej Drosio, Olaf Marchwicki, Astrid Nanowska, Wojciech Starostecki, Jerzy Nasierowski, Konstantin Solowiow, Blanka Burzynska, Adrian Podlaski, Lena Wochal, Casper Richard Petersen, Roman Gancarczyk, Maria Seweryn, Ewa Dalkowska, Ewa Kolasinska , Stanislav Dyachenko, Zbigniew Biel, Huynh Thi Tam Hien, Miroslaw Haniszewski, Michal Wolczyk, Andrzej Pankowski, Mariusz Zaniewski, Jaroslaw Milner
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Sniegu juz nigdy nie bedzie/ Never Gonna Snow Again
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Almanya, Hollanda, Polonya
Orijinal Dili: Polca, Rusça, Fransızca, Vietnamca
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 13.08.2021
Bir Daha Asla Kar Yağmayacak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Bir Daha Asla Kar Yağmayacak Filmi - Son Dakika