Son dakika 3. sayfa: Birbirine ateş eden şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Birbirine ateş eden şahıslar yakalandı

25.06.2022 13:46

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancalarla birbirlerine ateş eden 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancalarla birbirlerine ateş eden 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti. Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Birbirine ateş edenlerin K.L. ve M.K. olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Şahıslar kısa sürede yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıslara, "genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "meskun mahalde silah atma" suçlarından işlem yapıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Birbirine ateş eden şahıslar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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