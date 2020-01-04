Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84 - Son Dakika
Son Dakika Spor Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84 - Son Dakika Spor

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84

7 saat önce

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Uğur Özen, Ozan Gönen, İsmail BinbirBirevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 34, Vaughn 24, Kübra Erat, Slonjsak 15, Nevin Kristen Vatansever 7, Nihan Demirkol 4, Sanem Gamze Zeren 3Fenerbahçe Öznur Kablo: Olatayo Williams 8, Olcay Çakir Turgut 8, Iagupova...

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84, System.String[]

Salon: Elazığ İl Özel İdare


Hakemler: Uğur Özen, Ozan Gönen, İsmail Binbir


Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 34, Vaughn 24, Kübra Erat, Slonjsak 15, Nevin Kristen Vatansever 7, Nihan Demirkol 4, Sanem Gamze Zeren 3


Fenerbahçe Öznur Kablo: Olatayo Williams 8, Olcay Çakir Turgut 8, Iagupova 29, Zandalasini 21, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 9, Gonzales 2


1. Periyot: 26-14


Devre: 48-37


3. Periyot: 63-58


5 Faulle Çıkanlar: 35.00 Olcay Çakir Turgut, 39.50 Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo)


Lider Fenerbahçe Öznur Kablo, ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, Birevim Elazığ İl Özel İdare 7. galibiyetini elde etti.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleri


Öznur Kablo, Fenerbahçe, Elazığ, Gönen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:14 
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