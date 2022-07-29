BMGK, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 3 ay daha uzattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan BMGK oturumunda 15 Konsey üyesi ülkeden 12'si Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 31 Ekim'e kadar 3 ay daha uzatılmasını onaylarken Gana, Kenya ve Gabon ise çekimser kaldı.

İngiltere tarafından hazırlanan "2647" sayılı Karar'da "tüm taraflara siyasi süreci veya 23 Ekim 2020'de varılan ateşkesi baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

BMGK'nin kararında "Libya'da askeri bir çözüm bulunmadığı" vurgulanarak, ilgili tüm taraflar "Güvenlik Konseyi'nin 1970 (2011) Kararı uyarınca Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam olarak uymaya" çağrıldı.

Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acilen Libya'da kendisi için özel temsilci ataması istendi.

İngiltere Büyükelçisi, Rusya'nın tavrını eleştirdi

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Barbara Woodward, kararın oylanmasının ardından Konsey üyelerine yaptığı konuşmada, "Afrikalı meslektaşlarımızın (yani Gana, Kenya ve Gabon delegelerinin) hayal kırıklıklarını paylaşıyoruz. Rusya'nın sadece 3 ay manda vermekte ısrar etmesi, Libya'daki BM misyonuna yardımcı bir faktör değil." ifadelerini kullandı.

Woodward, "Rusya'nın talepleri, Libya, BM ve bölge ülkelerinin misyondan istedikleriyle çelişiyor." dedi.

Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Dmitriy Polinsky, "Rusya, bu misyonun görev süresinin 3 ay uzatılmasına ilişkin karar tasarısını destekledi. Maalesef, Libya'nın karşı karşıya olduğu sorunlara bir çözüm bulamıyoruz. Bu ülkedeki BM misyonunu lidersiz bırakmamalıyız." şeklinde konuştu.

Polinsky, "Genel Sekreter'den misyona başkanlık edecek tüm taraflar için uygun bir aday atamasını istedik ve misyona tüm Libyalıların güvenini kazanan bir liderin bulunması gerekiyor. Bu ülkenin kaderi şu anda tehlikede." ifadelerini kullandı.

Uzatma kararı, Eylül 2021'in ortasından bu yana BM Güvenlik Konseyi tarafından verilen beşinci karar oldu, Konsey üyeleri BM misyonu için yeni bir özel elçi atanması konusundaki farklılıklarını çözemedi.