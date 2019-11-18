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Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 33 tır insani yardım malzemesi
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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