Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 33 tır insani yardım malzemesi
Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 33 tır insani yardım malzemesi - Son Dakika

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 33 tır insani yardım malzemesi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 33 tır insani yardım malzemesi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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