Kaza, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alman uyruklu Zabihullah Yahyapour (54), bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Karşıya geçmek isteyen yaşlı adama İ.U. (42), idaresindeki 07 AKZ 696 plakalı otomobili ile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yahyapour'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Sürücü İ.U, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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