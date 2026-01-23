BIST 100 Endeksi 13.000 Puana Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kazanarak 13.006,36 puana çıktı.

Dün 12.851,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 154,87 puan ve yüzde 1,21 kazançla 13.006,36 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.904,56 puanı, en yüksek 13.030,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,19, mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,91 ve hizmetler endeksi yüzde 0,81 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 15'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 918 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 158 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3660 liradan, avro 50,9450 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 918 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 64,1 dolardan işlem görüyor.