BIST 100 Endeksi Yükselişte
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

13.01.2026 19:16
BIST 100 endeksi, günü 12.385,61 puandan kapatarak yüzde 1,07 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 130,79 puan artarak 12.385,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.235,95 puanı, en yüksek 12.428,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazanarak 12.385,61 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 176,58 puan ve yüzde 1,32 artışla 13.555,71 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 1,52, değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 27'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 608 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 608 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 405 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0464, satışta 43,2189 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1647, sterlin/dolar paritesi 1,3438 ve dolar/yen paritesi 158,994 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 65,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

