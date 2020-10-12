BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.89 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.89 lirada

12.10.2020 09:54
BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.89 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.40 artışla 1,170.31 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.40 artışla 1,170.31 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58, BIST Mali Endeks yüzde 0.49, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükselttiği Cuma günü yeni tarihi yüksek düzeylerden 5-10 kuruş gerileyen dövizler, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle yeni haftaya hafif artışlarla başladı.

TCMB 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.ABD'de yeniden gündeme gelen canlandırma paketinin görüşmelerinde küçük anlaşmazlıklar çıkınca dolar güç kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler'den pek çok Senato üyesi, yeni bir paketin, oldukça yüksek buldukları ülkenin borç yükünün daha da kabarmasından endişe ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8372 lira ve en yüksek 7.8937 lirayı gördükten sonra, 7.89 – 7.90 lira aralığında,euro en düşük 9.2629 lira ve en yüksek 9.3335 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2144 lira ve en yüksek 10.2945 lirayı gördükten sonra 10.30 – 10.31 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18086 - 1.18269 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18183 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Mavi Dalga senaryosunda piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Biden ile Trump arasındaki fark açıldıkça küresel risk iştahı güçleniyor. Demokratların Başkanlığı, senatoyu ve temsilciler meclisini kazandığı bir seçim zaferi (Mavi Dalga) piyasalar tarafından yükseliş yönünde fiyatlanmaya başlandı."Bardağın dolu tarafını görmeyi tercih eden piyasalar, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi canlandıktan sonra 2022 yılında devreye girecek bir vergi artışını satmak yerine 2021 yılında ekonomiyi canlandıracak bir mali paketi satın almayı tercih ediyor."Piyasalardaki iyimser hava ek mali paketle sınırlı değil. Posta oylarına itiraz nedeniyle tartışmalı bir seçim sonucu ihtimalinin ortadan kalkması ve ABD'nin küreselleşmeyi tehdit eden saldırgan dış politikalardan vazgeçeceği umudu da küresel risk iştahını destekliyor."Politik belirsizliğin ortadan kalktığı, genişleyici maliye ve para politikalarının eş anlı olarak büyümeyi desteklediği ve küreselleşme üzerindeki baskıların azaldığı bir senaryonun kazananları hiç şüphesiz ABD ve Çin borsaları olacak. "Teknoloji alanındaki rekabet avantajları bu ülkeleri desteklemeye devam edecek."Demokrat zaferi ile güçlenen ABD büyümesi, azalan jeopolitik riskler ve değer kaybetmeye devam eden dolar gelişmekte olan ülkeleri destekliyor. "ABD ve Çin ekonomisine entegrasyonları doğrultusunda gelişmekte olan ülkeler yükselişe katılacak."Büyüme merkezleri ile entegrasyonun sınırlı olması ve Demokratların Trump dönemindeki koruma kalkanını kaldıracağı endişesi ile Türkiye varlıkları Cuma gününe kadar dünya borsalarından negatif ayrışıyordu. Cuma günü ise durum değişti. Türkiye (yüzde 2.4), Güney Afrika (yüzde 2.3) yükselişle en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülkeler oldu."ABD ve Asya borsalarındaki yükseliş Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 civarı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç olarak 1,150 ve 1,180 seviyeleri öne çıkıyor."Dünya ile aramızdaki makasın çok açılmış olması ve ucuz değerlemeler yükselişi destekliyor."Ancak, Cuma günkü yükselişe yabancı katılımının sınırlı olması bizi halen rahatsız ediyor."Makro cephede bugün Ödemeler Dengesi verileri öne çıkıyor. Cari dengedeki bozulmanın (beklentimiz 4.5 milyar dolar açık) ve rezerv kaybının devam etmesi son dönemdeki sıkılaşmaya rağmen dış dengede bir toparlanma olmadığını gösterecek."Ancak, bu gelişmeler büyük oranda piyasa tarafından fiyatlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Donald Trump, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.40 artışla başladı, dolar 7.89 lirada - Son Dakika Ekonomi

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