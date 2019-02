Bitcoin Kullanıcılarının Ekonomiye Güveni Yüksek

Araştırma; Türkiye'yi temsilen 15-55 yaş aralığında bireysel ve kurumsal katılımcılar, fikir önderleri ile kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 379 kişi üzerinde ve 5 odak grup çalışması ile yapıldı.

Araştırma ile ilgili değerlendirmede bulunan BtcTurk CEO'su Özgür Güneri; "BtcTurk olarak İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Bitcoin ile ilgili Türkiye'nin ilk bilimsel araştırmasına imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ülkemizde bu konuyla ilgili bir veri tabanı maalesef yok. Global ölçekte yapılan çalışmalar içinden Türkiye'ye ait verilere ulaşmaya çalışıyoruz. BtcTurk olarak bu çalışmayla sektörde ilk adımı attık. Önümüzdeki dönemde de daha detaylı veriler elde etmek üzere araştırmalara devam edeceğiz. Sektörün buna çok ihtiyacı var" dedi.

Bitcoin Kullanıcılarının Ekonomiye Güveni %30 Daha Yüksek

Araştırmaya göre; Türkiye bankacılık sektörüne ve Türk lirasının geleceğine güven, memnuniyet ve beklenti üst seviyede yer alıyor. Bitcoin kullanıcısı olanlar ise olmayanlara göre Türkiye ekonomisine yüzde 30 daha çok güveniyor.

Bitcoin kullanıcıları; ekonomiyi önemseme ve değerlendirmede ekonomik büyüme, milli gelir, iç borç, enflasyon ve döviz kuru üzerinden hareket ederken, kullanıcı olmayanlar daha çok sayıda göstergeye odaklanıyor.

Diğer yandan, Türkiye geneli geleceğin mevcut durumdan daha iyi olacağına inanırken, bu durum 42-54 yaş arasında en üst seviyeye yükseliyor.

Altın Revaçta, Bitcoin 6. Sıradan Listede…

Yatırım araçları dendiğinde katılımcıların aklına ilk olarak altın ve döviz gelirken, her dört kişiden biri Bitcoin cevabını veriyor. Bitcoin'le ilgili bilgi seviyesi ise kullanım sıklığından daha düşük bir grafikte seyrediyor.

Bitcoin kullanıcılarının tasarruflarında döviz ve altın hesabı ön plana çıkarken Bitcoin kullanmayanların Türk lirası ile tasarrufu tercih ettiği görülüyor.

En çok güven duyulan yatırım aracı altın olurken, onu sırasıyla Türk lirası, Euro ve dolar izliyor. Diğer yandan Bitcoin'e ilgide artış gözlemlenirken; gelecekte kullanım eğiliminde Bitcoin, hisse senedi ve devlet tahvilinden önce geliyor.

Veri Güvenliğinde Tehdidin Farkındayız

Internette işlem yaparken her zaman dikkatli olunması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61… Her beş kişiden biri 'internette yer alan bilgilere güvendiğini' dile getiriyor. Kişisel veri koruma kanununun bilinirliği 39 olurken bu oran Bitcoin kullanıcıları ve kullanıcı olmayanlar arasında da değişmiyor. Her üç kişiden biri ise kişisel veri koruma kanununun veri güvenliği açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ve bu konuda eğitim almaları gerektiğini düşünüyor.

Bitcoin kullanıcıları en çok sırasıyla banka sitelerine ve e-devlete güven duyarken, Bitcoin kullanmayanlarda e-devlet'e güven ilk sırada yer alıyor.

Bilinmiyor…

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu kripto parayı sanal para ve internet parası olarak tanımlarken, sadece yüzde 12'sinin aklına Bitcoin geliyor.

Bitcoin'in Arkasında Kimse Yok

Bitcoin'in arkasına herhangi bir kişi ya da ülke olmadığını düşünenlerin oranı %81… Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü ise Bitcoin'in ABD'ye ait olduğunu düşünürken, onu sırasıyla Çin, Rusya ve İngiltere izliyor.

Bitcoin yüzde 75 oranıyla en çok bilinen kripto para markası olurken, Bitcoin'i yüzde 35 ile Bitcoin Cash ve yüzde 26 ile Ethereum takip ediyor.

'Bitcoin Kullanıcıları ve Gençler Umutlu'

Bitcoin'de işlem yapan kullanıcıların fiyatla ilgili düşüş beklentileri azalırken, Bitcoin alıp-satmayanların sadece yüzde 20'si düşüş bekliyor.

Katılımcılarının yarısının Türkiye'de kripto paralara ilişkin hukuki bir mevzuatın olup olmadığına dair ise bir fikri bulunmuyor. Dünyada olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 24 olurken Türkiye için bu oran %16…