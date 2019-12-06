Bitez'de taşkın sorunu çözüme kavuşuyor

Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışmalarına başlandı.



Hafta başında başlayan çalışmalar kapsamında Gaz Deresi ile Çakıllı Dere arasında Adliye Caddesi üzerinde kalan kısımda 620 metrelik mesafede 2'ye 2 metre ölçülerinde kutu menfez çalışmalarına başlandı. Kuvvetli yağışlar sonrası su taşkınlarının yaşandığı bölgedeki çalışmalar Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ( MUSKİ ) ve Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.



Aralık ayı Bodrum Belediye Meclisinde, başlayacak çalışmaların müjdesini veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuyla ilgili, "Buraya büyük bir kanal projemiz vardı. Şimdi imalata başlıyoruz. Bir iki ay zarfında bu bölgeyi tümüyle toparlayacağız. Bitez'i sel baskınlarından kurtaracağız ve o görüntüleri artık Bitez'in gündeminden çıkaracağız. Bu büyük bir çalışma. Yaklaşık 1,5 milyon TL'lık bölümünü belediye bütçemizden karşılayacağız. Aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyemiz bize araç, gereç, personel desteği veriyor. Hep birlikte Bodrum için çalışıyoruz" dedi.



Hava şartlarının uygun gitmesi halinde yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan çalışmaların ardından ise bölgede Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından meydan, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek. - MUĞLA