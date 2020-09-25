Bitlis'te arıcıların sorunları ele alındı - Son Dakika

Bitlis'te arıcıların sorunları ele alındı

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bitlis'in Hizan ilçesinde arıcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Bitlis'te arıcıların sorunları ele alındı, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Bitlis'in Hizan ilçesinde arıcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Altınoluk Mahallesi'nde bal üreticileriyle bir araya gelen Yavuz ve Sarıoğlu, arıcılar ile sohbet etti, yaşadıkları sorunlarına ilişkin görüşme yaptı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın ülkenin olmazsa olmaz gerçeği olduğunu söyledi.

Ülkenin 2002'den bu yana büyük yol kat ettiğini, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları ve öngörüleri ile olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"2002 yılında 3 küsur milyar dolar ihracatımız var iken bugün hamdolsun 19 milyar dolar ihracata ulaştık, hem tarım hem de hayvancılıkta. Devlet üstüne düşen görevi yapıyor ama ortada sistemle ilgili bir sıkıntı var. Bizim buna bir şekilde düzen getirmemiz gerekir dedik ve bununla alakalı adımlar atılmaya başlandı. Tabi buradaki en büyük sorun ilk başlangıçta bu ürünün çok daha değersiz olma durumu, işte şekerdir, bal aromalı şuruptur ve saire. Bu gıda terörünü bizim bir şekilde halletmemiz gerekiyordu. Bununla ilgili yasa çalışmalarımız, kanun tasarılarımız hepsi bitti. Allah nasip ederse ekim ayında bu gıda ile ilgili terörü engelleyecek olan tarım ile ilgili kanun tasarımızı meclise getiriyoruz. Dünyada bal üretiminde Türkiye ikinci ülke. Ama dediğimiz gibi envanter yok maalesef. Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci ülke olma sebebi ile ihracatta da büyük bir pay almanız lazım. Bu ürünün katma değerini artırmanız lazım."

Başkan Sarıoğlu da 14 ay önce üreticilerin talebi üzerine Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma platformu kurduklarını anımsattı.

Asıl hedeflerinin Türkiye'de gerçek arı ve arıcı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının tespit edilmesi, gerçek üreticilerin projelerine destek verilmesi olduğunun altını çizen Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözü çok önemlidir. 'Üretin dağlar kadar arkanızda biz varız.' Bunu söyleyen bir Cumhurbaşkanına layık bir üretim yapacağız. Biz üretim merkezli birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde yeniden kardeşliği tesis edip, önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle vekilimizin imzası ile Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Gıda Yasası Cumhuriyet tarihinde bir devrimdir. Sizlerden sadece bizim eğitim çalışmalarımızı hassasiyetle takip etmenizi, kaliteli ürün üretmenizi istiyoruz. Hizanı hep birlikte tekrar yaşatacağız."

Hizan Bal Üreticileri Başkanı Seyithan Ekinci ise ilçedeki balın gerçek değerinde satılabilmesine ilişkin toplantı yaptıklarını dile getirerek, "İnşallah bundan sonra ballarımız gerçek değerinde satılacaktır diye umut ediyorum. Bilindiği üzere Hizan dağlarla çevrili bir ilçemiz. Genellikle geçim kaynağı arıcılıktır. 3 bin rakıma kadar olan dağlarımız var ve yaylalarda biz bu balı üretiyoruz. Şu an da dört yüze yakın aktif arıcımız bulunmakta ve bin 200 kovanımızda karakovan balı üretilmektedir. Dünyanın her tarafına bal gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Bitlis, Hizan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te arıcıların sorunları ele alındı - Son Dakika


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