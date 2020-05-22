Bitlisli çiftçilerden korona virüsle mücadelede üretim seferberliği - Son Dakika

Bitlisli çiftçilerden korona virüsle mücadelede üretim seferberliği

Bitlisli çiftçilerden korona virüsle mücadelede üretim seferberliği Çiftçiler, Cumhurbaşkanının üretim çağrısına kulak vererek patates ekimini hızlandırdı Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki çiftçiler, korona virüs salgını nedeniyle...

Bitlisli çiftçilerden korona virüsle mücadelede üretim seferberliği

Çiftçiler, Cumhurbaşkanının üretim çağrısına kulak vererek patates ekimini hızlandırdı

BİTLİS - Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki çiftçiler, korona virüs salgını nedeniyle tarlalarında çalışmalara hız vererek patates üretim seferberliği başlattı.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan, geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki çiftçiler, havaların güzel olmasıyla beraber bu yıl ki ekim faaliyetlerine erken başladı. Tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının üretim çağrısına kulak veren çiftçiler, elbirliğiyle tarla sürümü ve ekim çalışmalarına erken başladı.

Ahlat ve Tatvan ilçelerinin zengin ve geniş tarım arazilerinde üretilecek patatesin bu yıl ilk tohumları atıldı. Yıllık ortalama 150-200 bin ton verimin alındığı Ahlat patatesi; Türkiye'nin yüzde 4, bölgenin ise yüzde 80 oranında ihtiyacını karşılıyor. Çiftçi Halil Süleymanoğlu, bin 500 dekar alana tohum ektiklerini ve yaklaşık 10 bin ton civarında verim beklediklerini ifade etti. Süleymanoğlu, Ahlat ve Tatvan olmak üzere iki alanda ekim yaptıklarını belirtti. Süleymanoğlu, "2015 yılından bu yana tohum üretimi yapıyoruz. Tohumlarımızın yüzde 80'i cipslik, geri kalanını ise bu bölgede ve genellikle yurt dışındaki çiftçi arkadaşlarımıza göndermekteyiz. Ekimlerimizi bin 500 dekar üzerinde gerçekleştiriyoruz. Patatesin ekiminden hasadına kadar çok zorlu süreçler yaşıyoruz. Toprak hazırlanmasından gübrelemesine kadar sürekli yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Tabi bu da devletin bize verdiği imkanlar sayesinde gittikçe kolaylaşıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün de teknik personel anlamında bizlere büyük destekleri oluyor. Tohumculuk sektöründe maliyet girdilerimiz çok yüksek. 2018 yılında patates sektöründe büyük patlama yaşandı ama geçen yıl maalesef o fiyatı yakalayamadık. İnşallah Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız, bundan dolayı da çok mutluyuz. İstihdama yönelik ise sürekli 20 kişi çalıştırıyoruz ama bu sayı hasat döneminde günde 100 kişiye çıkabiliyor. Bu yıl 10 bin ton üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimizi tutturmayı düşünüyoruz. Her yıl yer arayışı içindeyiz, çünkü sulu tohum olduğu için patates ekimi yapılmaya uygun yerleri tercih ediyoruz. Bu aşamada bu yıl Tatvan ilçemize bağlı Benekli köyünde ekim yaptık. İnşallah bu hasat döneminde güzel ürünler alırız" dedi.

Bitlisli çiftçilerden korona virüsle mücadelede üretim seferberliği

Türkiye, Tatvan, Ahlat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 09:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlisli çiftçilerden korona virüsle mücadelede üretim seferberliği - Son Dakika

Son Dakika

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