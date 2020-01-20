Bitlisli kanaat önderinin katil zanlısı suçunu itiraf etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisli kanaat önderinin katil zanlısı suçunu itiraf etti - Son Dakika

Bitlisli kanaat önderinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in katil zanlısı Yakup Ş'nin, suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Bitlisli kanaat önderinin katil zanlısı suçunu itiraf etti, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in katil zanlısı Yakup Ş'nin, suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı Yakup Ş'nin olayla ilgili ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan tutuklanan Yakup Ş, amcasının oğlunun borcu konusunda arabuluculuk yapması için gittikleri sırada Çevik'i tanıdığını iddia etti.

Çevik ile 15 gün önce, iflas eden amcasının oğlu F.Ş'nin 150 bin liralık borcu için görüştüklerini anlatan Yakup Ş, ifadesinde şunları kaydetti:

"Çevik, borcun benden tahsil edileceğini söyledi. Bunu kabul etmedim. Olayda kullandığım tabancayı bir kamyoncudan 32 bin liraya aldım. Olay günü de Çevik'i öldürmeye karar verdim. Yanıma 3 silah alarak Çevik'in Nurtepe Mahallesi'ndeki medresesinin yanına gittim. Borç konusunu hiç konuşmadık. İçeride yalnızdı. Daha sonra birileri geldi. Dışarı çıkarak cep telefonumla oranın görüntüsünü kaydettim. Aracıma bindim. Sonra yine içeri girdim ayakkabılarımı çıkarmadan ikinci kattaki odasına giderek ateş ettim. Yaralandı ancak bana doğru yürümeye devam ettiği için bir kez daha ateş ettim."

Arabasıyla olay yerinden uzaklaşırken arkasından birkaç el ateş edildiğini öne süren Yakup Ş, sahibi olduğu akaryakıt istasyonuna gittiğini ve burada gözaltına alındığını aktardı.

Olay günü uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Yakup Ş, cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirtti.

Abdülkerim Çevik, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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