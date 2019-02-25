Son Dakika Haberleri: Bıyık Sıkılmadık El Basılmadık Yer Bırakmıyor

Bıyık Sıkılmadık El Basılmadık Yer Bırakmıyor

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bıyık Sıkılmadık El Basılmadık Yer Bırakmıyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kamusen'e bağlı sendika temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve eşi Filiz Bıyık ile katılımcıları karşıladı. Projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi katılımcılara izletildikten sonra MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzenlemiş olduğumuz programa katılım sağladığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Aday olarak çıkmış olduğumuz hizmet yolunda belediyenin imkanlarıyla yapılabilecek, Düzcelilerin yaşam kalitesini artıracak projeler ile karşınıza çıkmaya gayret gösterdik. Projelerimiz belediyenin borcuna rağmen yapılabilir, refah seviyesini üst seviyelere çıkaracak projelerdir" şeklinde konuştu.

Kahvaltı programından sonra Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, İl Başkanı İlhami Caboğlu, İl Genel Meclis Üyesi Adayları ve Partililer ile birlikte temsilcimizin Alibeyköyspor ile oynadığı lig maçını tribünlerde izledi. Düzcespor taraftarı Bıyık'a tezahüratlarda bulundular.

Çalışmalarına aralıksız devam eden Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, akşam programı olarak MHP Cumayeri Belediye Başkan Adayı Mustafa Koloğlu'nun Aday Tanıtım toplantısına katıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Düzce, MHP, Erdoğan Bıyık, belediye başkan adayı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu!

Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:25:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıyık Sıkılmadık El Basılmadık Yer Bırakmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]