BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü - Son Dakika

BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Bugün, sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün.

BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun takas edilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Bugün, sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında bugün sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, 2018'in Aralık ayında imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yeniledikleri vurgulandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Griffiths, "Bugün, sevdiklerine çok yakında tekrar kavuşabilecek 1000'den fazla aile için önemli bir gün. Taraflara farklılıklarının ötesine geçip Yemenlilere fayda sağlayacak bir anlaşmaya vardıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Taraflara tahliyelerin acilen gerçekleşmesi çağrısında bulunan Griffiths, mevcut ivmeyi devam ettirebilmek için daha fazla tutuklunun serbest bırakılmasına yönelik hızlı adımlar atılmasını istedi.

ICRC Orta Doğu Direktörü Fabrizio Carboni de bugün imzalanan anlaşmanın ailelerinden koparılmış yüzlerce tutuklunun sevdiklerine kavuşması açısından "olumlu bir adım olduğunu" belirtti

Carboni, anlaşmanın zaman geçirilmeden uygulanması çağrısı yaptı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Yemen hükümeti ve Husilerin esir ve tutukluların takasında anlaşmaya varmasına övgü - Son Dakika

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