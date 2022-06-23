BM: Filistinli mültecilerin ihtiyaçları artarken fonlar durma noktasına geldi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarının giderek artmasına karşın yardım kaynaklarının hızla azaldığını belirterek bölgedeki krizin çözülmesi için yardımların devamlılığının önemine vurgu yaptı.

Guterres, BM Genel Kurulu'nda Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapılacak bağışlar için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda Filistinli mültecilerin ihtiyaçları artarken fonlar durma noktasına geldi. Bu hayati Ajans kronik yetersiz fonlamadan muzdarip." dedi.

Genel Sekreter Guterres, "UNRWA, etkinlikler yoluyla yıllık finansman eksikliğini gidermek için çok çalıştı ancak bu tek başına sorunu asla çözmeyecektir. Bu yüzden dayanışmanızı ve desteğinizi istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Üye ülkeleri, Filistinli mültecilere, bölgedeki krizin çözüleceği zamana kadar hayati hizmetlerin sağlanması için düzenli bir yardım taahhüdünde bulunmaya çağıran Guterres, amaçlarının "UNRWA'nın mevcut açığını sıfıra indirmek" olduğunu belirtti.

Guterres, UNRWA'nın, yardımlarıyla Filistinli mülteci çocuklara kaliteli bir eğitim sağladığı, 140 kliniğin yılda 8 milyondan fazla tıbbi konsültasyon sunduğu, yoksulluk oranlarının yüzde 80'i geçtiği bölgelerde milyonlarca kişiye nakit, gıda yardımı ve sosyal hizmet götürdüğü bilgilerini paylaştı.

"Ajansı dayanıklı bir mali temele oturtmalıyız"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'nın finansmanını istikrara kavuşturmak, yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir finansmana ulaşmak için uzun vadeli bir plan gerektiğine değindiği konuşmasında, "Ajansı dayanıklı bir mali temele oturtmalıyız." ifadesini kullandı.

Guterres, "Hepimiz mevcut küresel durumun fazlasıyla farkındayız. Ukrayna'daki savaş dikkatimizi çekiyor ancak tüm krizleri kararlılıkla ele almak için çalışmalıyız. Buna İsrail-Filistin çatışması ve Filistinli mültecilerin kötü durumu da dahildir." diye konuştu.

Bölgede iki devletli barış çabalarını sürdürmenin önemini yineleyen Guterres, barış sağlanana kadar BM Genel Kurulu üyelerinin Filistinli mültecilere UNRWA aracılığıyla yardım sözü verdiğini hatırlattı.