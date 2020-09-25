BM insan hakları uzmanlarından Belarus'a "muhalif lider Kolesnikova'yı serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika

BM insan hakları uzmanlarından Belarus'a "muhalif lider Kolesnikova'yı serbest bırakın" çağrısı

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Belarus'un önde gelen kadın muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova'nın serbest bırakılması ve "ortadan kaybolmasından" sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

BM insan hakları uzmanlarından Belarus'a

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Belarus'un önde gelen kadın muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova'nın serbest bırakılması ve "ortadan kaybolmasından" sorumlu kişilerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Aralarında BM Yargısız ve Keyfi I·nfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve BM Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Çalışma Grubu Başkanı ve Raportörü Luciano Hazan'ın da bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı, ortak yazılı açıklama yaptı.

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürden biri olan müzisyen ve siyasi aktivist Kolesnikova'nın 7 Eylül'de güvenlik görevlileri olduğu düşünülen maskeli bir grup tarafından kaçırılarak Ukrayna sınırına götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kolesnikova'ya, "canlı veya parça parça" sınır edileceğinin söylendiğini ancak Kolesnikova'nın Ukrayna'ya sınır dışı edilmemek için pasaportunu yırttığı belirtildi. Bu olayın ardından, nerede olduğu veya sağlık durumu hakkında hiçbir bilgi alınamayan Kolesnikova'nın üç gün boyunca ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin daha sonra Kolesnikova'nın 10 Eylül'de başkent Minsk'te tutuklandığını ve 16 Eylül'de ise en fazla 5 yıl hapis cezası gerektiren "ulusal güvenliği baltalamakla" suçlandığını açıkladıkları kaydedildi.

BM insan hakları uzmanları, "Belarus, Kalesnikova'nın başına gelenlerle ilgili acil ve etkili soruşturma yürütmeli ve onun zorla kaybedilmesinden sorumlu olanları belirleyip adalete teslim etmelidir." çağrısında bulundu.

Siyasi istikrarsızlık veya başka bir acil durumda dahi insanların "zorla ortadan kaybolmasının" hiçbir şekilde meşruiyetinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, Belarus makamlarına, Kalesnikova'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Belarus, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM insan hakları uzmanlarından Belarus'a 'muhalif lider Kolesnikova'yı serbest bırakın' çağrısı - Son Dakika

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