BM Kadın Birimi Türkiye'nin iyi niyet elçisi olan oyuncu Demet Evgar Açıklaması - Son Dakika
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BM Kadın Birimi Türkiye'nin iyi niyet elçisi olan oyuncu Demet Evgar Açıklaması

07.03.2022 14:51
BM Kadın Birimi Türkiye'nin iyi niyet elçisi olan oyuncu Demet Evgar Açıklaması

Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak seçildi.

Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak seçildi.

Evgar'ın iyi niyet elçisi olmasını duyurmak amacıyla Conrad İstanbul Bosphorus'ta etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova, Evgar'la çıktıkları yolculuğu anlatarak, başlattıkları kampanyanın toplumu dönüştürmek adına taşıdığı rolü aktardı.

Varbanova, Evgar'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınların güçlenmesi için önemli bir rol oynadığını belirterek, "Evgar'la birlikte gerçek kadın hikayelerini görünür kılacağız. Kadınlar hayatlarının yan rolünde değil, başrolünde olmalılar. Tüm kadınlar kendi potansiyellerini farkında olduklarında, hakları için seslerini yükselttiklerinde, eşitsizliklere karşı mevcut destek mekanizmalarını devreye soktuklarında ve talep ettiklerinde, ulaşmak istediğimiz eşit geleceğe daha da yaklaşacağız." dedi.

Oyuncu Evgar ise kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm haklarını kutladıkları ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdıkları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde "iyi niyet elçisi" ilan edilmenin büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Bunun büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Evgar, "Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklığıyla güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikayesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum." diye konuştu.

"Ben Kadınım, Farkındayım, Değişiyorum ve Değiştiriyorum" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Evgar, şöyle devam etti:

"Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklarının değişime kavuşması, şiddete maruz bırakıldıklarında, eşitsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında ses çıkarabilmeleri için onlarla birlikte yürümek ve onlara rol model hikayeleri sunabilmek istiyorum. Bugün 'Ben Kadınım' kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye'deki tüm kadınları seslerini Ben Kadınım 'hashtag'i ile duyurmaya davet ediyoruz. Bizlerle birlikte bu dayanışma hareketinin bir parçası olmalarını istiyoruz. BM'deki görevim ve nefes aldığım süre boyunca daha fazla kadının görünür olması için çalışacağıma söz veriyorum."

"Sesin tüm kadınların sesi olsun"

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına verdiği destekle bilinen oyuncu Evgar, parçası olduğu bir kamusal alan projesiyle dikkati çekti. Evgar, "#BenKadınım kampanyasıyla sen de bize katıl! Sesin tüm kadınların sesi olsun" sloganıyla tüm kadınları güçlerini fark etmeye ve eşitlik için birlik olmaya çağırdı.

İş birliği kapsamında Evgar'la yürütülecek kampanyanın temel amacı, kadınlara toplumda kendilerine biçilen konuma ilişkin bilinç kazandırmak. Kampanya ile kadınların potansiyellerini farkında olmaları, sessiz kalmamaları, şiddet ve ayrımcılığa karşı birlik olmalarını ve gerekli başvuru mekanizmalarını kullanmaları hedefleniyor.

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Birleşmiş Milletler, Demet Evgar, Bosphorus, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Kadın Birimi Türkiye'nin iyi niyet elçisi olan oyuncu Demet Evgar Açıklaması - Son Dakika


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