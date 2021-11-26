BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Sebha kentinde mahkemeye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Sebha'daki mahkemeye yapılan saldırıyı kınadığı bildirildi.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Sebha'da mahkemeye yapılan saldırı haberlerinden duyulan rahatsızlık belirtilerek, seçimle ilgili her türlü şiddetin kınandığı aktarıldı.

Açıklamada, yargı veya seçim kurumlarına yönelik saldırıların yalnızca suç eylemleri olmadığı, aynı zamanda Libyalıların siyasi sürece katılma hakkını da baltaladığı kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, dün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden bir grubun, Seyfulislam Kaddafi'nin adaylığının reddedilmesine karşı sunulacak temyiz başvurusunu bozmak için Sebha mahkemesine baskın düzenlediğini duyurmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonu'nun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.