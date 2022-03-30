BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı - Son Dakika
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BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı

30.03.2022 19:41
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sının intihar bombacıları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sının intihar bombacıları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerindeki terör saldırından en çok çocukların etkilendiğini belirtti.

Nguyen, bu eyaletlerde terör saldırılarından etkilenen 1,9 milyon erkek, kız ve ergenin temel eğitime erişemediğini ifade etti.

Ülkede 2012'den bu yana kuzeydoğu bölgelerindeki okulların yüzde 31'inin en az bir kez mermi veya şarapnel ile vurulduğunu işaret eden Nguyen, "Okulların yüzde 10'u kasten ateşe verildi ve yüzde 26'sı intihar bombacıları tarafından hedef alındı." ifadesini kullandı.

Ülkede 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor

Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları ve farklı nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, İntihar, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki okulların yüzde 26'sı intihar saldırılarına uğradı - Son Dakika
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