BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" - Son Dakika
Üye Girişi

BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti"

20.03.2022 17:00
BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi, " Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) savaş nedeniyle 10 milyon Ukraynalının evini terk ettiğini açıkladı. BM Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş o kadar yıkıcı ki, 10 milyon kişi ya ülke içinde yerinden edildi ya da yurt dışına sığınmacı olarak kaçtı" dedi. Grandi, Ukrayna'daki savaştan kaçan 10 kişiden 9'unun kadın ve çocuk olduğunu da belirtti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna'dan kaçanlar arasında 1,5 milyondan fazla çocuğun olduğunu belirtirken, sığınmacı çocukların artan insan ticareti ve sömürü riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ukrayna'da en az 902 sivilin hayatını kaybettiğini ve bin 459 kişinin yaralandığını duyurdu.

(İHA)

YORUMLAR
500
BM: 10 milyon Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçiş yaptı BM: 10 milyon Ukraynalı mülteci komşu ülkelere geçiş yaptı KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI KAÇARKEN ÇÖPE ATTIĞI VALİZDEN VE EVİNDEN 10 TABANCA ÇIKTI

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM: 'Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti' - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: BM: "Ukrayna'da 10 milyon kişi evini terk etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement