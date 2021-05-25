Tuba Ünsal
, yatırımlarını gayrimenkulden yana kullanmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, yaz için rotasını Bodrum
Yalıkavak'a çevirdi. Ünsal, çocukları Sare ve Civan Mert'i doğayla iç içe büyütmek istediği için Yalıkavak'ın Gökçebel koyunda yer alan Adres Yalıkavak'tan 3+1 daire satın aldı. Şile
'de çiftlik evi, İstanbul
'un çeşitli semtlerinde daireleri ve Berlin
'de lüks bir dairesi olan güzel oyuncunun, son yatırımı Adres Yalıkavak'ta oyuncu Pelin Karahan
ve Bade İşçil
de oturuyor. Ünsal'ın yeni dairesi şimdiden merak uyandırdı.