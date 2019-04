Bodrum Belediye Meclisi Seçimin Ardından İlk Toplantısını Yaptı

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras 'ın başkanlığında ilk meclis toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında toplanan mecliste yeni seçilen meclis üyeleri de yerlerini aldı. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Yaklaşık 2 saat süren meclis toplantısın açılış konuşmasını yapan Başkan Aras; "Bodrum'da sevginin, barışın, kardeşliğin ve umudun dili kazanmıştır. Bu bir zafer değildir bu bir başarıdır. Biz zafer kazanmadık. Asıl zafer bizim Bodrum'da belediyecilik adına, Bodrum'un gelişmesi adına, Bodrum'un dünyadan ve Türkiye 'den hak ettiği payı alması adına işlerimizi yaptıktan sonra, halkımıza layık olduktan sonra, verdikleri oya layık olduktan sonra kazanılacaktır bunu ifade etmek isterim. Partili partisiz oy veren vermeyen vatandaşlarımızın belediyesi olmaya karar verdik, bu prensip doğrultusunda tüm kararlarımda doğayı çevreyi insanı odak alacağım. Sizlere söz veriyorum" dedi.Demokratik bir seçim dönemi geçirdiklerini belirten Başkan Aras, " Seçim döneminde bu hassasiyeti gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kampanyayla, muhalefet ve bizler dahil olmak üzere Bodrum'a baharı getirdik diyorum ben, o yüzden tüm seçmenlerimize ve hassasiyetlerinden dolayı tüm siyasi partilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Biz kazanmadık, Bodrum kazandı, Bodrum'a baharı getirdik. İnşallah hepimiz el birliği ile yazı da getireceğiz sevgili dostlarım" dedi.Tamamen sonuç ve hedef odaklı, vatandaş odaklı, canlı odaklı, doğa odaklı bir anlayış prensibi ile yola çıktıklarını söyleyen Ahmet Aras," Tamamen yol gösterici yardımcı olan bir anlayış, şeffaf hesap verilebilir bir anlayışla hareket edeceğiz. Belirsizlikler, ayrımcılıklar ortadan kalkacak tamamen eşit adaletli, hukukun ön planda olduğu bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Sorunları olduktan sonra bertaraf etmekten çok, olmadan önce tespit ederek önlemlerini alacağız. Doğamız yağmalandıktan sonra önlem alınmayacak. Sorunları olmadan önce tespit ederek olmamasını sağlayacağız" dedi.Başkan Aras yeni süreçte, belediyenin kapılarının bütün görüşmeler esnasında açık olacağını söylerken, "Belediyemizin hiçbir noktasında iş takipçiliğine izin vermeyeceğiz, vatandaşlarımızın başvuruları bizzat kendileri tarafından yapılacak, zamanında cevap verilecek. Her şeyin bir kuralı bir sistemi olacak tamamen kurumsallaşan ve sistemli çalışan bir belediye yapısı oluşturacağız. Sizlere buradan ifade etmek istiyorum açık açık; belediyedeki hiçbir işiniz için hiç kimseyi bulmayınız. Tamamen belediye size kurumsal ve sistemli bir şekilde hizmet verecektir. Biz altyapımızı buna göre hazırlıyoruz ve bazı adımları attık. Hızlı bir şekilde bu sisteme dönük bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Bodrum'da 170 bin resmi, bunun çok üzerinde bir gayri resmi bir nüfusla yaşıyoruz. Herkes belediyeden aldığı hizmette ırk, din, dil, mezhep, yerli yabancı ayrımı olmadan aynı muameleye tabi tutulur sevgili arkadaşlar" dedi.Katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Aras, "Bodrum'da mevcut bütün STK ve paydaşlarımızla birlikte kararlar alacağız, karar süreçlerine vatandaşlarımızı da dahil edeceğiz. Bundan sonra halkın belediyesi olacağız, hizmet halkımızın ayağına götürülecek. Vatandaşlarımız belediye koridorlarında beklemeyecek, personelimizi yeniden görevlendirmelerle doğru bir şekilde konumlandırarak vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürecek şekilde motive edeceğim. Göreceksiniz yakında belediyemizde insanlar değil evraklar dolaşacak arkadaşlar. İşler çok kısa sürede bitirilecek ve sizlere hizmet en doğru en dürüst, hukuka uygun bir şekilde ulaştırılacak" dedi.Şeffaflık konusunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aras, "Şeffaflık zihinlerde olmalıdır, zihinlerde başlar. Öncelikle imar müdürlüğümüzün kapısını turnikeleri sökerek vatandaşın yolunu açtık. İkincisi makam araçlarımızın filmlerini sökerek, insanların aracın içinde kim olduğunu görmesinin önünü açtık. Ayrıca şu anda çalışmalar başladı. Belediyemizin plan bütçe borç personel durumları imar durum belgeleri, gerekli teknolojik alt yapı sağlandıktan sonra tamamen vatandaşımızın hizmetine açılacaktır" dedi.Bodrum'u ilgilendiren en önemli konulardan birisine geçmek istediğini söyleyen Başkan sözlerine şöyle devam etti; "Özellikle imar barışı adı altında, şu anda bir imar yarışı Bodrum'u teslim almış durumda. Bodrum'un dağları tepeleri, mandalina bahçeleri, koyları şu anda tamamen kontrolsüz yapılaşma ve fütursuzca dikilen beton bloklarla dolu. İzinsiz ruhsatsız korkunç bir yapılaşmayla karşı karşıyayız. Bunun için kesinlikle önlemler alacağız. Biz yatırımcının karşısında değiliz. Bizler elbette Bodrum'a yatırım yapmanızı istiyoruz. Ancak projeleriniz eğer Bodrum'un tarihi dokusuna doğasına insanına denizine kültürel ve sanatsal yapısına aykırı ise kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz her zaman doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız. Doğru da Bodrum'un değerleridir."Başkan Aras mimar ve mühendislere seslenerek; "İmar kirliliğine yol açan projelere kesinlikle imza atmayın sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde çok sevdiğim Bodrum insanımıza seslenmek istiyorum. Asıl duyarlılığı sizlerden bekliyorum. Lütfen evinize 2 oda fazla yapacağım, bir kat fazla çıkacağım diye lütfen güzel Bodrumumuz'u betonlaştırmayalım sevgili dostlarım. Eğer ihtiyacı olan varsa belediyeye gelsin biz onlara sonuna kadar destek olacağız. Ancak izinsiz ve Bodrum'un yapısına zarar veren her şeye anında müdahale edeceğiz. Lütfen sonra bize kızmayınız niye böyle yapıyorlar diye. Biz bunlara oy verdik bunlar bizim kuyumuzu kazıyorlar diye düşünmeyin lütfen. Böyle yapmazsak bodrum tamamen betona teslim olacak, gidişat o yönde. Şu anda mandalina bahçelerinde dağlarda tepelerde beton bloklar yükseliyor. 30 metre kare imar izni alınan yerlere 200 metrekarelik inşaatlar yapılıyor. Biz sizlerin desteğiyle bunların önüne geçeceğiz, bu yüzden sonuna kadar arkamızda durmanızı istiyorum. Biz bunu yapamazsak yakında ne mandalina bahçeleri ne deniz ne de begonviller kalacak arkadaşlar. Bundan sonra her türlü yapılan kaçak uygulamaya müdahale edeceğim. Şu anda imar müdürlüğünün altında çok güçlü bir yapı denetim kontrol zabıtası oluşturuyorum. Bu arkadaşlarım kaçak yapılaşma olan yerlerde müdahil olacaklar. Ben bütün gücümle tamamen bu kaçak yapıların üzerine gideceğim. Kepçeyi gönderip hemen orayı dağıtacağım arkadaşlar. Bu bir kampanya olarak başlayacak. Artık billboardlarda benim gülen yüzümü görmeyeceksiniz, bizim sevgililer günü yılbaşı kutlayan resimlerimizi görmeyeceksiniz. Biz billboardlarımızda bunları kullanarak halkımızı bilinçlendireceğiz. Büyük bir kampanya başlatıyoruz. Görsel, işitsel, sosyal medya, televizyon, basın, belediyemiz, paydaşlarımız ve bu işe katılmak isteyen tüm paydaşlar bu kampanyayı lütfen desteklesin. Türkiye'de bir ilk olacak, bu kampanayı başlatıyorum hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ben buna kaçakla mücadele seferberliği diyorum. İnşallah başarılı olacağız ve Bodrum'un daha fazla yağmalanmasına ve betonlaşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Başkan Aras konuşmasını şu sözlerle bitirdi; "Ben bu duygularla bizlerin ilk meclisine gelen herkese teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman açıktır. Hiç kimseyi bekletmiyoruz. Lütfen buyurun gelin belediyemizden isteklerinizi taleplerinizi her zaman iletin. Bizler buradayız."Aras'ın konuşmasının ardından geçilen meclis toplantısında ilk olarak meclis katipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen üyeleri seçildi. Ayrıca Başkan Aras'ın, göreve gelmeden önce sözünü verdiği, başkanlığını muhalefet meclis üyelerinden seçilen bir kişinin yapacağı Şeffaflık komisyonu oluşturuldu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, İşgaliye Komisyonu, İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu üyeleri belirlendi. Ayrıca Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu'nda belediyeyi temsil edecek üyeler belirlendi.Şeffaflık komisyonun dışında yeni olarak Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Turizm Komisyonu oluşturuldu.Seçilen divan, encümen ve komisyon üyeleri ise şöyle;Meclis 1. Başkan Vekili: Dursun GöktepeMeclis 2. Başkan Vekili: Özden BaysalKatip Üyeleri: (Asil) Tamer Mandalinci, Ayşenaz Gültekin Öncel ; (Yedek) Kemal Özsarsılmaz, İlknur Ülküm SeferoğluEncümen Üyeleri: İlknur Ülküm Seferoğlu, İbrahim Akbaş , Uğur İlhami Özden.İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Banu Özberk, Dursun Göktepe, Özden Baysal, Tamer Mandalinci, Mehmet Onur ŞahbazPlan ve Bütçe Komisyonu: İbrahim Emre Köroğlu , Emel Çakaloğlu, Kemal Özsarsılmaz, Cafer Doğan , Erkan ÖzşekerKültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu: Emel Çakaloğlu, Tamer Mandalinci, Banu Özberk, Kemal Özyurt , Uluç Tezerİşgaliye Komisyonu: Yunus Arslanparçası, Mustafa Çortoğlu, Okyanus Şahin, Emel Çakaloğlu, Atilla Serttaşİçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu: Kemal Özyurt, Mustafa Coşkun , Okyanus Şahin, Aşkın Parmak, İsmail UsluKıyı Ege Belediyeler Birliği temsilcileri: (Asil) İlknur Ülküm Seferoğlu, Cafer Doğan, Banu Özberk ; (Yedek) İbrahim Akbaş, Kemal Özyurt, Okyanus ŞahinTarihi Kentler Birliği temsilcileri : (Asil) Mustafa Coşkun; (Yedek) Tamer MandalinciEge Belediyeler Birliği temsilcileri: (Asil) Ahmet Aras ; (Yedek) Kemal ÖzyurtBodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu Temsilcileri:(Asil) İbrahim Emre Köroğlu , İbrahim Akbaş, Aşkın Parmak, Mustafa Çortoğlu, İsmail Uslu(Yedek) Okyanus Şahin, Kemal Özsarsılmaz, Kemal Özyurt, Uğur İlhami Özden, Özlem ÖzdemirŞeffaflık Komisyonu: İbrahim Emre Köroğlu, İlknur Ülküm Seferoğlu, Mehmet Kocair, Hülya Aşkın, Erkan ÖzşekerKentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu : Banu Özberk, Tamer Mandalinci, Mustafa Çortoğlu, Atilla Serttaş, Ayşen Kılıç BozanGençlik ve Spor Komisyonu: İbrahim Akbaş, Okyanus Şahin, Tamer Mandalinci, Numan Cömert, Bahattin KulTurizm Komisyonu: Kemal Özsarsılmaz, Kemal Özyurt, Mustafa Coşkun, Özlem Özdemir, İsmail Karaşehirli - MUĞLA