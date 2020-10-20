Bodrum'da denizde fenalaşan İngiliz turist doğum gününde öldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize girdiği sırada fenalaşan İngiliz turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küçükbük Mahallesi'ndeki sahilde denize giren John Alan Rae (63), henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. İngiliz turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan turist, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğum gününde yaşamını yitiren turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Rae'nin, yılda 3-4 ay Küçükbük'teki evinde tatil yaptığı öğrenildi.