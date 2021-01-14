Bodrum'da kuyuya düşen tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gümüşlük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, bir tavuğun bahçe içerisinde bir miktar su olan yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bahse konu adrese gitti.

İtfaiye erinin halat ve merdiven yardımıyla indiği kuyudan sağ olarak kurtarılan tavuk, sahibine teslim edildi.

Kurtarma anları, itfaiyenin kamerasına da yansıdı.