Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı - Son Dakika

Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı

18.10.2020 14:39

Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı Türkiye sonbaharı Bodrum yazı yaşıyor Türkiye'nin büyük bölümünde kendisini hissettiren yağmur ve soğuk havanın tam tersine Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı

Türkiye sonbaharı Bodrum yazı yaşıyor

MUĞLA - Türkiye'nin büyük bölümünde kendisini hissettiren yağmur ve soğuk havanın tam tersine Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 5 yıldızlı bir çok otel ise yüzde 75 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak yağmur ve soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler ilçeyi terk etmedi. 30 dereceye ulaşan sıcak havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler, ekim ayında denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı
Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı

Türkiye, Bodrum, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİNSK üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİNSK üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor         
15:14
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada         
12:04
Bursa'da dehşet dolu anlar: Yol vermedi diye otobüs şoförünü önce tekmeledi ardından da silahla üzerine yürüdü Bursa'da dehşet dolu anlar: Yol vermedi diye otobüs şoförünü önce tekmeledi ardından da silahla üzerine yürüdü         
11:31
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 15:46:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli ve yabacı turistler sıcak havayla denizin tadını çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei